Cucciolo ferito rischia di essere investito sulla Statale 118: salvato dai Carabinieri

Poteva trasformarsi in tragedia, ma si è conclusa con una carezza e una nuova speranza. Lungo i tornanti della Strada Statale 118, nei pressi di Prizzi, i Carabinieri della stazione locale hanno tratto in salvo un cucciolo di meticcio che vagava smarrito e in evidente stato di shock tra le auto in transito.

L’animale, rallentato nei movimenti da una lesione a una zampa posteriore, rappresentava un serio pericolo non solo per se stesso, ma anche per la sicurezza degli automobilisti. I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione del territorio, hanno immediatamente bloccato il traffico per mettere in sicurezza il cagnolino, prestandogli le prime cure sul posto.

Nonostante il trauma, il cucciolo si è rivelato estremamente docile e fiducioso verso l’uomo. Dopo i primi accertamenti sanitari, che hanno confermato un buono stato di salute generale al netto della disabilità motoria, è arrivato il “lieto fine” più atteso: in attesa di una procedura di adozione definitiva, uno dei Carabinieri intervenuti ha scelto di accoglierlo temporaneamente nella propria casa, offrendogli il calore e la protezione di cui ha bisogno.

Un gesto che sottolinea la costante presenza dell’Arma sul territorio, pronta a intervenire non solo per la prevenzione dei reati, ma anche per proteggere le vite più fragili.

