Palermo, donna colpita da scossa elettrica mentre fa le pulizie

Una donna di 34 anni è rimasta vittima di un incidente a Palermo, in corso dei Mille, mentre lavava il pavimento di un locale. La donna è stata colpita da una scarica elettrica ed è stata soccorsa prontamente dal personale del 118.

Rianimazione e trasporto in ospedale

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, la donna era in arresto cardiaco. I medici del 118 sono riusciti a rianimarla sul posto e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Policlinico di Palermo.

Accertamenti medici e indagini

I medici del Policlinico stanno effettuando una TAC sulla paziente, che verrà successivamente trasferita nel reparto di rianimazione. La polizia sta conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente. Marito e fratello della donna sono giunti in ospedale per starle vicino.