Monreale, donna colpita da malore fuori dalla scuola Morvillo: salvata dai Vigili Urbani con il defibrillatore

MONREALE – Attimi di grande apprensione si sono vissuti nella mattinata di oggi, 15 settembre 2025, nei pressi della scuola “Francesca Morvillo” di Monreale. Una cittadina è stata colpita da un malore improvviso, rendendo necessario un intervento d’emergenza che ha visto protagonisti gli agenti della Polizia Municipale.

Secondo quanto reso noto dall’Assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, una squadra di Vigili Urbani è intervenuta prontamente sul posto. Gli agenti, dotati di un defibrillatore semiautomatico (DAE) in equipaggiamento, hanno immediatamente prestato il primo e fondamentale soccorso alla donna, applicando le procedure di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Il loro intervento tempestivo è stato cruciale per stabilizzare le condizioni della cittadina prima che venisse presa in carico dai sanitari e trasportata in ospedale.

L’operazione di soccorso ha richiesto il dispiegamento di diverse pattuglie, causando inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Si sono infatti registrati alcuni disservizi temporanei nella gestione del traffico, in particolare durante le delicate fasi di uscita degli alunni dagli istituti scolastici circostanti.

Sulla vicenda è intervenuto direttamente l’Assessore Di Verde, che ha voluto ringraziare gli agenti per la loro prontezza e professionalità. “La priorità assoluta in queste circostanze è la salvaguardia della vita umana”, ha dichiarato. “Ringrazio il nostro Corpo di Polizia Municipale per la professionalità e la rapidità con cui ha gestito questa emergenza. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi temporanei che si sono potuti verificare alla circolazione, ma la vita e la salute delle persone vengono sempre prima di tutto”.