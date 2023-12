Rissa a bastonate a Palermo: colpita una donna e ferito anche il cane

Palermo – Ieri sera intorno alle 21 si sono vissuti momenti di tensione in via Castellana, dove da circa dodici anni un palazzo è occupato abusivamente da dieci famiglie. Secondo alcune testimonianze, un diverbio scaturito per futili motivi di vicinato tra gli occupanti si è trasformato rapidamente in una rissa, con l’utilizzo anche di bastoni.

Una donna sarebbe stata colpita lievemente, così come il suo cane che si è lanciato in sua difesa contro l’aggressore. Fortunatamente solo ferite lievi per entrambi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando sull’episodio e ascoltando le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’immobile in questione è occupato illegalmente da oltre un decennio dalle dieci famiglie, in un clima di degrado e con frequenti tensioni tra gli abitanti.