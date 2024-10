Una vita spezzata: l’addio a Francesca, infermiera e mamma amorevole

Dolore e incredulità per la scomparsa di Francesca Sicurella, infermiera palermitana di 40 anni, all’ospedale Cervello, vittima di un terribile incidente stradale. Amava la sua famiglia, era molto attaccata alle due figlie di 8 e 2 anni con cui trascorreva tutti i suoi momenti liberi dal lavoro. Era anche un’animalista convinta, quando poteva interveniva in prima linea come recentemente accaduto in viale Regione quando salvò un gattino ferito che rischiava di essere investito. Il destino crudele ha voluto, per una serie di combinazioni, che la sua vita si spegnesse ad appena 40 anni.

Il cordoglio della Fp Cgil Palermo e Sicilia

Anche la Fp Cgil Palermo e la Fp Cgil Sicilia si uniscono all’immenso dolore per la tragica e prematura scomparsa di Francesca Sicurella, infermiera all’ospedale Cervello, mamma di due bambini, vittima di un incidente stradale mercoledì notte. “La sua morte lascia un vuoto immenso nella comunità sanitaria e tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco – scrivono in una nota Fp Cgil Palermo e Fp Cgil Sicilia – Francesca, che era una nostra iscritta, era un esempio di dedizione e professionalità, impegnata ogni giorno nel suo lavoro con competenza e umanità, qualità che la rendevano un punto di riferimento per i colleghi e un grande sostegno per i pazienti che assisteva con cura e sensibilità”.

Solidarietà alla famiglia

“In questo momento di lutto e dolore – aggiunge la Fp Cgil – ci stringiamo attorno alla famiglia, alla mamma Maria Rita, nostra collega alla Fp Cgil, agli amici e ai colleghi di Francesca, esprimendo il nostro affetto, la nostra vicinanza e solidarietà. Come Fp Cgil ci impegniamo a rimanere al fianco dei familiari, offrendo il nostro supporto e ricordando il grande contributo di Francesca alla nostra comunità”.

Dinamica dell’incidente

Francesca Sicurella viaggiava da sola. La causa dell’incidente forse un colpo di sonno, un malore o una distrazione. L’auto si è schiantata contro un muro di cemento armato tra Carini città e la borgata di Villagrazia. L’auto è andata a fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito originato dall’impatto. Francesca è morta all’interno della macchina. La donna lascia il marito e due figlie piccole.