Il miglior gelato in Sicilia: lo dice il Gambero Rosso

Il gelato è un protagonista indiscusso dell’estate ma, anche durante i mesi meno caldi, riesce a trovare spazio sotto i riflettori. In Sicilia rappresenta una vera e propria eccellenza. E, se è vero che la bella stagione è il suo momento per splendere, in inverno non passa comunque inosservato.

La produzione artigianale è un settore molto florido in Italia, non solo per numeri, ma anche per qualità. Con un incremento del giro d’affari dell’11% nell’ultimo anno. Il consumo ha avuto un aumento del 13% e non è inusuale che si abbia voglia di gustarlo anche in inverno. La filiera del gelato, tra gelaterie, ingredienti, macchine, attrezzature e vetrine, vale in Italia oltre 4 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 100mila persone.

A conferma del fatto che si tratta di un argomento adatto a ogni stagione, in occasione del Sigep (Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè) il Gambero Rosso ha presentato l’ottava edizione della Guida Gelaterie d’Italia, annunciando anche le 70 migliori gelaterie d’Italia del 2024, quelle che hanno ottenuto i preziosi Tre Coni, cioè il massimo riconoscimento.

Il miglior gelato in Sicilia

In Sicilia sono tre le gelaterie che hanno conquistato i Tre Coni: Cappadonia Gelati a Palermo, Siké Gelato a Milazzo (Messina) e Santo Musumeci a Randazzo (Catania). C’è anche un premio speciale (“Valorizzazione delle Produzioni Territoriali”) che è andato a L’Artigianale a Pozzallo (Ragusa), per il suo gusto Melannurca Campana Igp varietà annurca.

Dopo aver scoperto le migliori gelaterie siciliane del 2024, qualche numero: sono 78 le nuove gelaterie entrate nella guida del Gambero Rosso quest’anno, alcune vere e proprie nuove aperture, altre più longeve. È una donna, giovanissima, il Gelatiere Emergente 2024: si chiama Taila Semerano e, dopo una laurea in economia alla Bocconi, ha deciso di tornare nella sua Ostuni, aprendo prima un progetto tutto suo (“Ciccio in Piazza”) e poi seguendo le orme del nonno nella sede storica di Ciccio.

Ma le migliori gelaterie siciliane del 2024 dunque confermano come l’isola sia una delle mete più golose d’Italia per gli amanti del buon gelato artigianale. Gustarne uno in riva al mare o passeggiando per le viuzze dei borghi è un’esperienza unica.