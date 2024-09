Olio Evo siciliano: qualità garantita, ma resa in calo e prezzi record

La campagna olivicola è ufficialmente iniziata e le previsioni sul prezzo dell’olio extravergine per le famiglie si attestano tra i 9 e i 10 euro al litro per un prodotto di prima fascia, secondo quanto dichiarato da Paolo Mandracchia, presidente dell’Unione Produttori Olivicoli Sicilia. Proprio in queste ore si sta avviando la molitura delle olive.

Resa bassa, qualità intatta

Nonostante le previsioni di prezzo stabili, la resa delle olive si prevede bassa, il che rappresenta un dato insoddisfacente per i produttori. Tuttavia, Mandracchia rassicura sulla salubrità del prodotto, confermando l’alta qualità dell’olio siciliano.

Nessuna concorrenza da altri olii nazionali

Mandracchia sottolinea come nel territorio saccense non vi sia concorrenza da parte di oli provenienti da altre regioni italiane. L’olio venduto localmente è extravergine, garantendo ai consumatori l’acquisto di un prodotto genuino e di qualità, senza il rischio di miscele con altri oli, pratica che, seppur consentita dalla legge, è più comune nella grande distribuzione.

Rapporto tra produttori e distributori

Il presidente dell’Unione Produttori Olivicoli Sicilia non prevede contrasti tra produttori e distributori. Secondo Mandracchia, la normativa attuale, in particolare la possibilità di costituire Organizzazioni di Produttori (OP) all’interno dell’Unione Europea, favorisce i produttori e facilita la collaborazione all’interno della filiera.