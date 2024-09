Bimbo di 9 anni arriva gravissimo al Di Cristina, non si sa cosa gli è successo

Un bambino di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo, dopo essere stato soccorso in via Filippo Pecoraino, nel quartiere Brancaccio. Il piccolo ha riportato gravi ferite alla testa e al volto. La dinamica dell’incidente rimane ancora avvolta nel mistero.

Rilievi e indagini

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il bambino sarebbe caduto dalla sua bicicletta. Sul luogo dell’incidente, nei pressi di una fermata dell’autobus, gli agenti della sezione infortunistica non hanno però trovato tracce dell’impatto né la bicicletta. Le indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Prognosi riservata

Il bambino è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Di Cristina. La prognosi è riservata. I genitori del piccolo, ancora sotto shock, non riescono a fornire una spiegazione sull’accaduto. Sembra che nessuno abbia assistito alla caduta.

Chi ha chiamato i soccorsi?

I soccorsi sono stati allertati da una persona al momento non identificata. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare eventuali testimoni per ricostruire l’accaduto e accertare le cause del grave incidente.