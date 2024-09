Street food, musica e spettacoli: a Monreale la festa del cibo di strada

Monreale si prepara ad accogliere “Murriali Food Feast”, un evento imperdibile che

trasformerà il centro storico in un paradiso per gli amanti del buon cibo e del divertimento.

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, le vie della città saranno animate da stand gastronomici,

musica dal vivo e spettacoli per grandi e piccini.

Un viaggio culinario tra tradizione e innovazione

Lungo Corso Pietro Novelli, cuore pulsante dell’evento, i visitatori potranno deliziare il

palato con un’ampia selezione di prodotti tipici e street food gourmet.

Dalle specialità locali alle rivisitazioni creative, ce n’è per tutti i gusti. Le casette in legno,

con le loro cucine a vista, offriranno un’esperienza gastronomica coinvolgente e autentica.

Un ricco programma di intrattenimento per tutti

“Murriali Food Feast” non è solo un festival gastronomico, ma una vera e propria festa per tutta

la famiglia. Durante le tre giornate, si alterneranno sul palco band locali,

artisti di strada, gruppi di ballo e DJ set,

garantendo un’atmosfera allegra e coinvolgente.

Un evento per valorizzare il territorio

L’evento, promosso dalla Società di Comunicazione Afficom Group in collaborazione con

il Comune di Monreale, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura culinaria

locale e valorizzare il centro storico come punto di incontro culturale e turistico. Un’occasione unica

per scoprire le bellezze di Monreale e vivere un’esperienza indimenticabile.

Non solo cibo: musica, spettacoli e divertimento per grandi e piccini

Il programma dettagliato delle tre giornate è disponibile sulla pagina ufficiale dell’evento. Tra gli

eventi da non perdere, segnaliamo l’esibizione di Raquel Romeo con l’arpista

Jakub Rizman, il concerto della EPV BAND, lo spettacolo di

Kick Boxing a cura del team Rosano e la serata Jazz con

Jlenia Alessi. E per i più piccoli, non mancheranno le Mascotte

e i personaggi di “Super Mario” e “Sonic”.