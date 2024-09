Tragedia sulla tangenziale di Catania all’alba, un morto e feriti gravi

Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina all’alba sulla tangenziale di Catania, in direzione Siracusa, nei pressi dello svincolo per la zona industriale nord. Un violento scontro che ha coinvolto diverse autovetture, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Un Morto e Numerosi Feriti: Tragico Bilancio dell’Incidente

Il bilancio dell’incidente è tragico: una vittima accertata e numerosi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, con ambulanze e polizia stradale impegnate nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza.

Tratto Stradale Chiuso e Traffico in Tilt

Il tratto di tangenziale interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. La chiusura ha causato notevoli rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’arteria stradale.

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.