Grave incidente stradale: 16enne perde dito, ricoverato a Palermo

Nel pomeriggio di oggi, in contrada Maredolce, lungo la strada che collega Naro a Camastra, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un’automobile e una motocicletta. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.

Giovane centauro perde un dito

A seguito del violento impatto, il giovane alla guida della moto, un ragazzo di soli 16 anni, ha riportato una grave ferita alla mano, perdendo un dito. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’intervento immediato dell’elisoccorso.

Elisoccorso a Palermo per il 16enne

Il 16enne è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso presso un ospedale di Palermo, dove è attualmente ricoverato. Non sono ancora note le sue condizioni precise.

Ferite lievi per la conducente dell’auto

Illesa, ma visibilmente sotto shock, la donna alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza giunta sul posto, ma le sue ferite sono state giudicate lievi.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Naro, che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato eventuali testimoni. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.