Scippa la collanina d’oro ad anziana disabile: arrestato a Partinico

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno assicurato alla giustizia un uomo di 54 anni, accusato di aver strappato una collana ad un’anziana signora disabile. L’episodio si è verificato in pieno giorno in Via Armato.

Falsa richiesta di informazioni e poi lo scippo

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima 86enne con il pretesto di chiederle informazioni sull’affitto di un appartamento in zona. Approfittando della gentilezza e della disponibilità dell’anziana, il malvivente le avrebbe strappato la collanina d’oro che portava al collo, dandosi poi immediatamente alla fuga.

Soccorsi e indagini lampo

Immediato l’intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. La vittima, in stato di shock, è stata prontamente soccorsa e rassicurata dai militari. Fortunatamente, l’anziana signora non ha riportato ferite, se non una lieve escoriazione al collo causata dallo strattone.

Il ladro incastrato dalle telecamere

Le indagini, condotte con rapidità ed efficienza dai Carabinieri, si sono avvalse delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e della dettagliata descrizione del rapinatore fornita dalla vittima. Gli elementi raccolti hanno permesso di identificare il presunto autore dello scippo in tempi brevissimi.

Collana recuperata e arresti domiciliari

L’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto la collanina d’oro sottratta all’anziana signora. Il gioiello è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Il 54enne è stato quindi arrestato con l’accusa di furto con strappo aggravato. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.