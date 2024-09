Rinasce il Parco delle Madonie: Al Via il Recupero Architettonico con UniPa

Il Parco delle Madonie e il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo hanno siglato un importante accordo di collaborazione. L’obiettivo? Dare nuova vita al ricco patrimonio architettonico e urbano del Parco.

Didattica, Ricerca e Terza Missione al Servizio del Recupero

Il Dipartimento di Architettura si impegna a mettere in campo le proprie competenze per la realizzazione di attività didattiche, di ricerca e di terza missione. Un’occasione unica per studenti e laureandi di confrontarsi con progetti concreti di recupero e valorizzazione del territorio.

Recupero Sostenibile e Inclusivo al Centro del Progetto

Il Commissario del Parco, Salvatore Caltagirone, sottolinea l’importanza di un approccio sostenibile al recupero. Gli interventi di restauro, infatti, terranno conto di aspetti cruciali come l’accessibilità, l’inclusione sociale e l’uso circolare delle risorse.

Opportunità Concrete per Studenti e Ricercatori

L’accordo prevede che il Parco delle Madonie possa ospitare studenti universitari e dottorandi coinvolti in progetti di ricerca. Un’occasione preziosa per coniugare la formazione accademica con l’esperienza sul campo.

Finanziamenti e Bandi per la Realizzazione dei Progetti

L’Università di Palermo si impegna a collaborare con il Parco delle Madonie per individuare programmi di finanziamento e bandi che possano supportare la realizzazione dei progetti di recupero. Un impegno concreto per trasformare le idee in realtà.