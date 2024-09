Estate al capolinea: Jet Stream porta freddo e pioggia in Sicilia

Temperature in picchiata e piogge diffuse attese nel fine settimana a causa di un Jet Stream anomalo. Prepariamoci a salutare l’estate e a tirare fuori le giacche: un’ondata di freddo anomala è in arrivo sulla Sicilia nel fine settimana. Le temperature sono previste in picchiata, con valori massimi che a Palermo potrebbero raggiungere a malapena i 22 gradi, un evento insolito per il capoluogo siciliano.

Il responsabile? Un Jet Stream anomalo che porterà aria fredda sulla regione

La causa di questa anomalia meteorologica è da attribuire a un potente Jet Stream, un flusso d’aria proveniente da nord, che si dirigerà verso la Sicilia portando con sé aria fredda. Questo fenomeno determinerà un brusco calo delle temperature, con valori che si avvicineranno a quelli tipici di metà novembre.

Previste piogge diffuse su tutta la regione, con possibili temporali

L’ondata di maltempo, iniziata nei giorni scorsi, è destinata a persistere anche nel fine settimana. I modelli meteorologici indicano un’area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale tra il 12 e il 13 settembre, che potrebbe portare piogge diffuse su tutta la Sicilia. Non si escludono temporali, soprattutto nelle zone interne.

Possibile ritorno dell’anticiclone a fine settembre, ma per ora è tempo di autunno

Nonostante il freddo anomalo, gli esperti non escludono un possibile ritorno dell’anticiclone tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, con un conseguente aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, sembra che l’autunno meteorologico, iniziato il 1° settembre, voglia far sentire la sua presenza con piogge e temperature più fresche.

Palermo registra 14 millimetri di pioggia, un evento raro per il periodo

Negli ultimi giorni, la Sicilia è stata interessata da piogge diffuse. A Palermo, sono caduti 14 millimetri di pioggia, un evento piuttosto raro per il periodo, considerando che l’ultima volta che si è registrata una quantità simile di precipitazioni risale al 9 maggio. Ancora più abbondanti le piogge nel trapanese, con accumuli fino a 80 millimetri, e nell’agrigentino, dove sono caduti dai 30 ai 50 millimetri di pioggia. Le precipitazioni sono state invece più scarse nella Sicilia orientale.