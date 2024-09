Il tragico incidente stradale sulla A19: è morto l’artista Massimiliano Frumenti

Un tragico incidente stradale sulla Palermo-Catania ha spezzato la vita di Massimiliano Frumenti, artista romano che aveva scelto Catania come sua città d’adozione. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio, ha gettato nello sconforto la comunità artistica catanese, che oggi piange la scomparsa di un talento cristallino e di un’anima gentile.

Un’anima gentile nel cuore di Catania

“Gentile”, “lieve”, “dolcissimo”: sono queste le parole che ricorrono con maggiore frequenza nei tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social network per ricordare Frumenti. Un artista poliedrico, che aveva saputo conquistare l’affetto e la stima di colleghi e amici grazie alla sua sensibilità e alla sua innata capacità di collaborare con gli altri.

Un percorso artistico ricco di collaborazioni

Durante la sua permanenza a Catania, Frumenti aveva intessuto una fitta rete di collaborazioni con gallerie, collettivi e artisti locali. Tra questi, la galleria Beniamin, il collettivo Male Tinte, la Legatoria Prampolini, Zinny Art, Leda Gheriglio, Uta Dag, il Bar dei miracoli e il collettivo Via del Principe.

Un ultimo progetto con Neon Teatro

Al momento dell’incidente, Frumenti era impegnato in un nuovo progetto teatrale con la compagnia Neon Teatro. Un’opera che lo vedeva collaborare con il direttore artistico Piero Ristagno e con la regista Monica Felloni, entrambi coinvolti nell’incidente e attualmente ricoverati in ospedale. Ristagno si trova presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la Felloni è ricoverata all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

Un amore profondo per la Sicilia

Pittore e artista multimediale di talento, Frumenti aveva lasciato Roma per trasferirsi a Catania, spinto dal desiderio di riconnettersi con le sue radici siciliane. “La Sicilia da principio era per me solo un bisogno viscerale di ricontattare una parte del mio sangue (mia madre è nata a Palazzolo Acreide). Catania è stato un amore passionale […] che ha la capacità di rinnovare il mio interesse sempre”, aveva dichiarato Frumenti in un’intervista rilasciata a Sikelian.it. Un amore che traspare in ogni sua opera e che ha lasciato un segno indelebile nella città etnea.