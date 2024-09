Fedez “fortunello” in autostrada: gomma bucata sulla Messina-Palermo

Momenti di apprensione ieri sera per il cantante Fedez, in viaggio verso Torrenova (ME) per un concerto. Durante il tragitto sull’autostrada A20, all’altezza del viadotto di Ponte Naso, un imprevisto ha costretto l’artista ad una sosta forzata: una ruota del suo van ha ceduto.

Fedez, con la consueta ironia che lo contraddistingue, ha documentato l’accaduto attraverso alcune stories sul suo profilo Instagram, commentando con un laconico “fortunelli”. Nelle storie precedenti, il cantante aveva condiviso con i suoi follower l’arrivo in Sicilia a bordo del traghetto, per poi proseguire con la performance sul palco di Torrenova e concludere la serata con una cena a base di arancini.