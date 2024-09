A19: Incidente mortale, un morto morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sull’Autostrada A19 Palermo-Catania, al km 82, in territorio di Resuttano. L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto due veicoli.

Un morto e sei feriti

Il bilancio dell’incidente è tragico: una persona ha perso la vita e altre sei sono rimaste ferite, tra cui due bambini. I soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Intervento dell’elisoccorso

Data la gravità dell’incidente, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare uno dei due bambini feriti, in gravi condizioni, all’ospedale di Palermo. L’altro bambino ferito è stato invece trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta insieme alla madre.

Traffico in tilt e indagini in corso

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.