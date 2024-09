Giovane di 30 anni muore improvvisamente in strada

Un giovane trentenne di Licata è deceduto ieri sera in circostanze ancora da chiarire. L’uomo si trovava in via Lunga, nel quartiere Marina, quando è stato colto da un improvviso malore.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato vano. La situazione è apparsa subito grave agli occhi dei soccorritori.

I Carabinieri della Compagnia di Licata, giunti sul luogo della tragedia, hanno avviato le indagini e stanno ascoltando amici e conoscenti del trentenne per cercare di fare luce sulle cause del decesso.