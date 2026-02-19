Cronaca

Travolto da un’auto sulla statale Asolana: muore a Parma un giovane siciliano di 25 anni

Un giovane siciliano di 25 anni è morto all’ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato investito da un’automobile sulla strada statale Asolana, alle porte della città emiliana, nella serata di martedì 17 febbraio. Trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo era stato ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni disperate, senza che i medici riuscissero a salvargli la vita.

Stando alle prime ricostruzioni, il 25enne è stato colpito nei pressi della Certosa di Paradigna da una Skoda che procedeva nella sua stessa direzione di marcia. Gli agenti della polizia locale stanno ora lavorando per chiarire la dinamica esatta del sinistro: uno dei nodi ancora da sciogliere riguarda se la vittima stesse pedalando in sella alla sua bicicletta oppure la stesse spingendo a mano al momento dell’impatto.

Il giovane, originario della Sicilia, si era stabilito a Parma per ragioni di lavoro. La sua morte riaccende i riflettori su una strada da tempo nel mirino dei residenti della zona, che da anni denunciano le condizioni di pericolo della Asolana per pedoni e ciclisti, evidenziando in particolare l’assenza di banchine laterali lungo la carreggiata.

