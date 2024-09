Misilmeri, 19enne arrestato dopo folle inseguimento

MISILMERI – Un giovane di 19 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri con le accuse di evasione, furto, danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era evaso dagli arresti domiciliari e si trovava a bordo di un’automobile rubata. Quando una pattuglia dei carabinieri gli ha intimato l’alt, il 19enne non si è fermato ed è scappato a folle velocità per le strade di Misilmeri.

Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento prima per le vie del centro abitato, in via Pellingra e viale Europa, e poi lungo la Palermo-Agrigento. Durante la fuga il giovane ha anche rischiato di provocare incidenti con altre vetture.

I carabinieri sono riusciti a bloccare il 19enne solo dopo averlo tamponato a Villabate, mettendo fine alla folle corsa. L’arrestato dovrà ora rispondere di numerosi reati.