Drammatico incidente a Palermo in via Dante

Grave incidente stradale a Palermo, in via Dante ad angolo con via Civiletti. Un uomo è rimasto ferito mentre era in sella ad una moto Honda che si è scontrata con una Citroen C3.

Il motociclista è stato sbalzato dalla moto, facendo un volo di alcuni metri e finendo sull’asfalto. Sul posto il 118 e la polizia municipale. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del sinistro da parte dell’infortunistica del comando di via Ugo La Malfa.

L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Civico dai sanitari del 118.