Palermo, due infermieri si sono tolti la vita

Palermo – Due infermieri in servizio presso gli ospedali cittadini Buccheri La Ferla e Civico si sono tolti la vita nelle scorse ore. Un dramma che ha scosso la comunità sanitaria locale e che per alcuni sindacati confermerebbe il disagio vissuto dalla categoria.

“Non conosciamo le ragioni personali alla base di questi suicidi. Ma le aziende devono stare vicine ai dipendenti, soprattutto in un momento di stress post-pandemia” denuncia Alessandro Magno, segretario Cisl all’ospedale Civico.

Secondo il sindacalista, gli episodi dimostrerebbero come il personale sia sotto pressione per aggressioni, minacce e carichi di lavoro eccessivi. “Uno stress che amplifica i problemi personali di ciascuno. Servirebbe un supporto psicologico costante per i lavoratori, non solo su base volontaria” prosegue.

In particolare, per chi come l’infermiere del Civico operava in terapia intensiva, sarebbe necessario un aiuto nel gestire lo stress lavoro-correlato. I sindacati chiederanno pertanto alle aziende sanitarie di potenziare l’assistenza psicologica per il personale.