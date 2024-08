Tragedia a Palermo, 14enne si lancia dal quarto piano e muore

Un ragazzo cinese di 14 anni si è tolto la vita lanciandosi da una finestra al quarto piano di un edificio in via Ernesto Paci, traversa di via Lincoln. Il dramma si è consumato tra le mura domestiche, mentre il giovane si trovava in casa con la madre e la nonna. Per cause ancora da accertare, il ragazzo ha aperto la finestra ed è precipitato al suolo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Presente anche il medico legale per gli accertamenti del caso.

La salma del ragazzo è stata successivamente restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali.