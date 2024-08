Lo schianto sull’autostrada A19, muore a 35 anni Mery Gallina

È morta all’età di 35 anni Mery Gallina, madre di due figli residente a Carini, in provincia di Palermo. La donna era rimasta coinvolta lo scorso 25 agosto in un grave incidente stradale mentre era in sella ad una moto insieme al marito Francesco, lungo la strada per Buonfornello in direzione del capoluogo siciliano. Ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Civico di Palermo, purtroppo non ce l’ha fatta. Le amiche e tutti coloro che la conoscevano la ricordano con affetto e si stringono al dolore della famiglia in questo triste momento.

L’incidente è avvenuto sera intorno alle 21.20 del 25 agosto scorso sulla Palermo-Cartania all’altezza dello svincolo di Buonfornello in direzione Palermo, nella biforcazione Messina-Catania. Si sarebbe trattato di un sinistro autonomo che ha coinvolto una moto con a bordo un uomo e una donna.

La donna era rimasta gravemente ferita, sul posto un’ambulanza con i sanitari del 118 che dopo aver praticato il massaggio cardiaco sono riusciti a rianimarla. La donna era stata trasportata in ospedale. La prognosi era riservata. Oggi la tragica notizia.