Allerta meteo in Sicilia: fenomeni brevi e intensi

Anche per il 28 agosto in Sicilia la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per tutta l’Isola. Sar√† nel pomeriggio che si concentreranno i fenomeni, si tratta di fenomeni ormai tipici di fine agosto. Oggi i temporali potrebbero coinvolgere la zone del trapanese interno, aree centrali della Sicilia. Potrebbero essere fenomeni puntualmente forti.

Le precipitazioni, secondo la nota del Dipartimento regionale di Protezione civile, saranno: ‚ÄúDa isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolati rovesci o temporali ad evoluzione pomeridiana sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli‚ÄĚ.

Gi√† ieri sono stati numerosi i danni e i disagi provocati dalle piogge intense. Tante anche le grandinate lungo le spiagge della Sicilia orientale. Tanta pioggia nell’Ennele e nel Messinese. A Gagliano Castelferrato, un comune di poco pi√Ļ di tremila abitanti della provincia di Enna danni dopo circa trenta minuti di pioggia e grandine che hanno causato il distacco di terriccio e materiale roccioso dal costone soprastante il paese; detriti che si sono riversati lungo le strade. Diverse le abitazioni che sono state interessate dallo smottamento.