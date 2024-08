Meteo pazzo in Sicilia, grandinate in spiaggia e neve sull’Etna

L’estate del 2024 continua a riservare sorprese dal punto di vista meteorologico nel sud-est della Sicilia. Basti pensare che le temperature sono crollate sull’Etna che, come si nota anche dalle telecamere di sorveglianza dell’Ingv Osservatorio etneo, si presenta con le sue cime innevate, circa quota 3.000 metri. Piogge battenti anche interessato alcuni paesi della zona.

Nella giornata di oggi, una forte grandinata si è abbattuta anche nelle zone di Modica e Scicli, trasformando un tranquillo pomeriggio estivo in un evento straordinario. Attorno alle 16, i cittadini hanno assistito ad un’improvvisa pioggia di chicchi di grandine di dimensioni considerevoli, che ha destato preoccupazione e allarme, costringendo molti ad una rapida fuga verso ripari sicuri.

In particolare nella zona di Modica, la grandinata ha raggiunto un’intensità tale da sembrare una vera e propria nevicata fuori stagione. Le strade si sono ricoperte di un spesso strato bianco in pochi minuti. Alcuni chicchi hanno raggiunto le dimensioni di una palla da ping pong, causando danni ad auto e abitazioni. Fortunatamente al momento non si segnalano feriti.

Situazione analoga anche nella vicina Scicli, dove la grandine ha investito il centro storico costringendo turisti e residenti a ripararsi nei portoni e sotto i cornicioni degli edifici. L’ondata di maltempo è stata accompagnata anche da un temporale con pioggia abbondante che ha creato qualche disagio nella città di Ragusa.

Anche nella popolare località turistica di Marina di Ragusa, il temporale ha colto di sorpresa i numerosi bagnanti presenti. In pochi minuti la spiaggia affollata si è svuotata, con i turisti costretti ad un rapido abbandono della costa. Per fortuna, dopo un’ora circa di pioggia battente, il maltempo si è spostato verso l’entroterra senza creare ulteriori problemi.

La Protezione civile regionale oggi pomeriggio ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 28 agosto 2024. Il livello di allerta previsto è classificato come giallo in tutta la regione.