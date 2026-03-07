Meteo

Allerta meteo gialla, possibili temporali in Sicilia Domenica 8 marzo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Allerta meteo gialla in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 8 marzo. Il livello di allerta sul territorio palermitano e del trapanese, per la giornata di domani, è di colore giallo.

Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi
cumulati generalmente deboli.

News suggerite per te:

  1. Temporali e vento forte, scatta l’allerta meteo gialla in Sicilia
  2. Meteo Palermo, allerta gialla per piogge e temporali: l’avviso della Protezione Civile
  3. Allerta meteo arancione e gialla in Sicilia, scuole chiuse a Palermo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Palermo, incendio all’ottavo piano di un palazzo in via Caduti dell’8 Luglio 1960
Cronaca
Tragedia sul lavoro, muore in Germania operaio siciliano di 25 anni
Cronaca
Rientra in Sicilia il contingente italiano dal Kuwait: 239 militari dell’Aeronautica atterrati a Birgi
Cronaca
Donna di 65 anni si lancia dal quinto piano, morta sul colpo
Cronaca
Casa sequestrata allo Zen, i TikToker Davide e Marianna si difendono: «Residenti dal 1993»
Cronaca