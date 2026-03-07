Allerta meteo gialla, possibili temporali in Sicilia Domenica 8 marzo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 8 marzo. Il livello di allerta sul territorio palermitano e del trapanese, per la giornata di domani, è di colore giallo.

Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi

cumulati generalmente deboli.