Panico da Leroy Merlin, uomo prende la pistola e si spara

Palermo – Ha estratto una pistola e ha premuto il grilletto dopo averla puntata contro se stesso. Momenti di paura stamattina davanti al Leroy Merlin vicino al centro commerciale Forum Palermo, dove un uomo ha cercato di togliersi la vita con una pistola sotto gli occhi di diversi passanti.

Secondo quanto riportato da Palermo Today, l’uomo avrebbe estratto l’arma e rivoltola contro se stesso, creando il panico tra i presenti che hanno temuto si trattasse di una sparatoria. L’allarme è stato immediatamente lanciato e sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato l’uomo, in gravissime condizioni, in ospedale.

La scena si è svolta in pochi concitati istanti davanti all’ingresso del centro commerciale, dove erano presenti anche alcuni clienti. In seguito all’intervento del 118, è sopraggiunta anche una volante della Polizia per gestire la situazione. Al momento non sono ancora chiari i motivi del tragico gesto che hanno portato l’uomo a compiere l’estremo gesto.