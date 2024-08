Porticello, trovata morta la 18enne Hannah Lynch, l’ultima dispersa

PORTICELLO – È stata trovata anche Hannah Lynch, la 18enne figlia del magnate britannico Mike Lynch, a bordo del relitto dello yacht Bayesian, affondato al largo di Porticello. Il corpo della ragazza era l’ultimo disperso dopo il naufragio, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Ieri i sommozzatori avevano già recuperato la salma del padre Mike.

Secondo una prima ricostruzione, Hannah si trovava con il resto dei passeggeri nella zona delle cabine quando la barca ha iniziato ad imbarcare acqua. I naufraghi avrebbero tentato la fuga verso la prua dello yacht, nel tentativo di mettersi in salvo, ma purtroppo l’acqua ha invaso rapidamente tutti i ponti, intrappolandoli.

Gli speleo sub dei vigili del fuoco hanno individuato pochi minuti fa il corpo senza vita dell’ultima dispersa del naufragio, Hannah Lynch. I sub stanno recuperando il corpo della ragazza per riportarlo in superficie.