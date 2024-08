Malore e morte in mare, tragedia a San Vito lo Capo

Un’altra tragedia in mare. Un uomo è morto oggi a San Vito lo Capo, nelle acque di Baia Santa Margherita dopo che si è sentito male.

La vittima è un turista milanese di 65 anni.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava facendo il bagno, assieme alla moglie, nel tratto di spiaggia libera. L’uomo è stato improvvisamente colto da un malore. La moglie accanto a lui ha iniziato ad urlare attirando l’attenzione del bagnino che si è tuffato in acqua. Portato a riva sono state tentate le operazioni di soccorso, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso del 65enne. A Baia Santa Margherita si sono recati anche i carabinieri e i militari della Guardia costiera.