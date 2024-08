Schianto mortale, muore il giovane Alessio Calleri

Non ce l’ha fatta il giovane motociclista che ieri 18 agosto è stato vittima di un incidente stradale mentre si trovava in sella ad una moto. Il siracusano Alessio Calleri è morto a seguito al grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la Statale 124, tra Siracusa e Floridia.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha avuto un impatto con un Suv in prossimità dello svincolo per immettersi in autostrada. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Il giovane è deceduto nonostante le cure repentine dei medici. Nonostante l’intervento chirurgico d’urgenza, infatti, il quadro clinico dell’uomo è rapidamente peggiorato, portando al decesso nel pomeriggio.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma le ferite erano troppo gravi per strapparlo alla morte. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Spetterà alle autorità intervenute ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente che è costato la vita al giovane Alessio Calleri.