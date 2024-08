Passeggia a Palermo, si accascia e muore a 55 anni

Stava passeggiando tranquillamente quando si è sentito male e si è accasciato davanti ai passanti inermi. Così è morto un palermitano.

Aveva 55 anni l’uomo morto mentre stava passeggiando in via Pandora a Partanna Mondello. Per Roberto Mancuso non c’è stato nulla da fare, un malore improvviso lo ha stroncato in modo improvviso.

Gli operatori del 118 hanno tentato di tutto per salvarlo, purtroppo senza riuscirci. Sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Mondello e il medico legale che dopo l’ispezione ha constatato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Il corpo dell’uomo è stata restituito alla famiglia, colta all’improvviso dalla tragedia, per celebrare i funerali.