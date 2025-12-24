Cronaca

Dramma a Palermo, scende dal bus, si accascia e muore a 45 anni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una fine tragica e improvvisa ha sconvolto la mattinata in via Tommaso Fazello, a Palermo. Una donna di 45 anni, originaria della Nigeria, ha perso la vita pochi istanti dopo aver concluso un lungo viaggio in pullman proveniente da Roma. Non appena scesa dal mezzo, la donna ha accusato un malore fatale che non le ha lasciato scampo, facendola crollare sulla banchina del terminal davanti agli occhi dei presenti.

L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dai passeggeri e dai passanti che hanno assistito alla scena. Inizialmente si era ipotizzato che il decesso potesse essere stato causato da un trauma cranico dovuto a una caduta accidentale, ma i primi rilievi suggeriscono che la caduta sia stata la conseguenza di un improvviso collasso cardiocircolatorio.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sul luogo del dramma sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e i militari dell’Esercito per gestire l’area e avviare le indagini.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno iniziato a raccogliere le testimonianze degli altri viaggiatori per capire se la vittima avesse manifestato segni di malessere già durante il tragitto dal Lazio alla Sicilia. La Procura è stata prontamente informata e, a seguito dell’ispezione cadaverica, deciderà se disporre l’autopsia per chiarire con esattezza le cause naturali o eventuali patologie pregresse che hanno stroncato la vita della quarantacinquenne.

