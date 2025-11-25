Cronaca

Si accascia e muore all’improvviso mentre cammina, dramma in via Leonardo da Vinci

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di cinquantotto anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in via Leonardo da Vinci, a Palermo, a quanto pare stroncato da un improvviso malore mentre si trovava all’altezza del civico 360. La tragedia è avvenuta intorno alle 16.30, sotto gli occhi di automobilisti e passanti che hanno immediatamente intuito la gravità della situazione.

L’uomo, un dipendente amministrativo dell’ospedale Villa Sofia, si è accasciato d’un tratto accanto al marciapiede. Alcuni presenti hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo ma ogni sforzo si è rivelato vano.

I carabinieri hanno delimitato l’area in cui è morto il 58enne con il nastro bianco e rosso. Sul luogo si sono radunati familiari, colleghi e amici della vittima

News suggerite per te:

  1. Palermo, incidente in via Leonardo da Vinci: 12enne grave, quattro feriti
  2. Cammina per strada e si accascia a terra senza vita: tragedia in pieno centro a Palermo
  3. Malore fatale a 31 anni, muore a Villa Sofia il poliziotto Leonardo Leone
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Lutto a Borgetto, stroncato a 32 anni il giovane Alessandro Marrocco
Cronaca
Tragedia in un cantiere a Palermo, operaio 60enne precipita dal terzo piano
Cronaca
Allerta meteo gialla in Sicilia
Allerta meteo in Sicilia, tornano le piogge
Cronaca
Jovanotti travolge Palermo: sold out in vista, aggiunta una seconda data per il Jova Summer Party
Intrattenimento
Esce dalla banca e viene pestato e rapinato, terrore per in commerciante nel Palermitano
Cronaca