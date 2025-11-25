Si accascia e muore all’improvviso mentre cammina, dramma in via Leonardo da Vinci

Un uomo di cinquantotto anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in via Leonardo da Vinci, a Palermo, a quanto pare stroncato da un improvviso malore mentre si trovava all’altezza del civico 360. La tragedia è avvenuta intorno alle 16.30, sotto gli occhi di automobilisti e passanti che hanno immediatamente intuito la gravità della situazione.

L’uomo, un dipendente amministrativo dell’ospedale Villa Sofia, si è accasciato d’un tratto accanto al marciapiede. Alcuni presenti hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo ma ogni sforzo si è rivelato vano.

I carabinieri hanno delimitato l’area in cui è morto il 58enne con il nastro bianco e rosso. Sul luogo si sono radunati familiari, colleghi e amici della vittima