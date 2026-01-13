Dramma in spiaggia, si accascia e muore durante una passeggiata

Una tranquilla mattinata lungo la costa si è trasformata in tragedia a Gliaca di Piraino. Intorno alle 10:10 di oggi, una donna che passeggiava sul lungomare ha fatto la drammatica scoperta: il corpo di un uomo giaceva esanime sulla sabbia. La passante ha immediatamente allertato i soccorsi, sperando in un possibile salvataggio.

Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118 proveniente da Brolo.

Nonostante la tempestività dell’intervento, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, identificato come Rocco Siragusano, 62 anni, residente della zona e volto noto nella comunità locale.

Secondo i primi rilievi medici, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali, verosimilmente a seguito di un malore improvviso che non ha lasciato scampo all’uomo. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, coordinati dal maresciallo Antonio Florulli, per i rilievi di rito.

Sebbene il quadro clinico iniziale punti con decisione verso il decesso naturale, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto opportuno disporre l’autopsia. L’esame autoptico servirà a dissipare ogni dubbio e a confermare l’esatta natura del malore. La notizia della scomparsa di Siragusano ha destato profondo cordoglio in tutta la cittadinanza, colpita da una perdita così improvvisa e dolorosa.