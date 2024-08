Dramma sul lavoro a Punta Raisi, operaio cade in un cassone e si schiaccia le gambe

Un operaio di una ditta edile in subappalto è rimasto ferito questa mattina con le gambe schiacciate dentro un cassone pieno di sfabbricidi nel cantiere del sedime aeroportuale di Palermo. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 11, quando l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo nel cassone e rimanendo bloccato tra mattoni e altri scarti edili da trasportare in discarica.

I vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale sono intervenuti per liberare l’operaio. È stato necessario l’utilizzo del Nucleo Saf e di un mezzo con autoscala per recuperare l’uomo dal fondo del cassone. Una volta portato a terra grazie all’aiuto di un mezzo utilizzato per il trasporto di disabili, l’operaio è stato affidato alle cure del personale del 118, accorso sul luogo dell’incidente insieme agli agenti della Polaria. L’uomo sarà trasportato in ospedale per le cure del caso.