Uomo vola dalla finestra e muore, dramma in via Ernesto Basile

Tragedia nella mattinata di oggi in via Ernesto Basile a Palermo, dove un uomo di 62 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, finendo sul marciapiede sottostante. Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia, che hanno transennato l’area per permettere i rilievi del caso