Cade con la moto, Mattia Spigato muore a 21 anni

Mattia Spigato, 21enne originario di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, non ce l’ha fatta dopo il tragico incidente in moto avvenuto lo scorso venerdì sera a Rovereto sulla Secchia, in provincia di Modena. Secondo le ricostruzioni, il giovane stava rientrando a casa in moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e rimanendo gravemente ferito.

Il ricovero e la morte cerebrale

Soccorso immediatamente, Mattia è stato ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna dove ieri è stato avviato l’iter per accertarne la morte cerebrale. Oggi i medici ne hanno purtroppo dichiarato il decesso, gettando nello sconforto l’intera comunità di Santa Croce Camerina, dove la famiglia Spigato è molto conosciuta.

La donazione degli organi

Per volontà dello stesso Mattia, espressa sulla sua carta d’identità, i suoi organi sono stati donati. “In questo dolore immenso – afferma tra le lacrime la mamma – il solo pensiero che ci consola è sapere che grazie alla generosità di nostro figlio tante altre persone potranno vivere. Lui non sarà più qui con noi fisicamente, ma continua a vivere”.

I funerali

I funerali di Mattia Spigato si svolgeranno venerdì mattina, con partenza dalle camere ardenti dell’Ospedale Ramazzini verso la chiesa di Cibeno dove saranno celebrate le esequie. L’intera comunità si stringe intorno ai familiari in questo momento di profondo dolore.