Grosso incendio a Corleone, fiamme minacciano allevamento

Corleone – Un vasto incendio è divampato nelle campagne di Corleone, in provincia di Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco, della forestale e volontari della protezione civile sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo, che sta minacciando anche un allevamento zootecnico in contrada Giaconia.

I pompieri stanno intervenendo con numerosi mezzi per arginare le fiamme ed evitare che raggiungano le stalle, dove si trovano molti animali. Si sta inoltre valutando se far intervenire i mezzi aerei per contribuire allo spegnimento dell’incendio.

La situazione è monitorata costantemente dalle autorità. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme ed evitare ulteriori rischi per gli animali e le strutture agricole presenti nella zona. Si spera di riuscire a contenere il rogo nelle prossime ore.