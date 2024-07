Incidente in Circonvallazione, motociclista ferito e traffico in tilt

Caos traffico questa mattina a Palermo a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 9 in viale Regione Siciliana, poco dopo lo svincolo di via Belgio in direzione Trapani. Stando alle prime ricostruzioni, un motociclista avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria moto per cause ancora da chiarire, rovinando sull’asfalto.

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. A seguito dell’incidente si sono però create lunghe code e rallentamenti al traffico nel tratto, con evidenti ripercussioni sulla viabilità cittadina nelle ore di punta del mattino. La polizia municipale è sul posto per gestire la circolazione e fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente.