È Andrea Pellegrino di Misilmeri l’uomo morto nell’incidente a Palermo stanotte

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente mortale in via dell’Olimpo a Palermo. La vittima è Andrea Pellegrino, 47 anni, che viaggiava a bordo di una moto Kawasaki e avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo essere stato sbalzato, l’uomo è caduto all’interno di una rotatoria riportando ferite gravissime. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte.

La nota del comune di Misilmeri alla notizia della morte del concittadino. “Un risveglio tristissimo e doloroso per la nostra comunità che questa mattina ha appreso la notizia della dipartita del nostro concittadino Andrea Pellegrino, morto questa notte a Palermo in un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua moto. Il Sindaco Rosario Rizzolo e l’Amministrazione Comunale si stringono attorno ai familiari di Andrea e di tutti gli amici e le persone a lui care che oggi hanno perso un amico sempre disponibile e affettuoso. Riposa in Pace Andrea”.

Le indagini per ricostruire la dinamica

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Sembra che nell’incidente non siano stati coinvolti altri veicoli. Ora bisognerà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto per capire le cause che hanno portato il 47enne a perdere il controllo del mezzo.

Il cordoglio sui social per Andrea Pellegrino

Andrea Pellegrino, residente a Misilmeri, lascia familiari e amici nello sconforto. Sui social sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio: “Andrea, gioia, non era il tuo momento… dolore immenso”, “Che la terra ti sia lieve, amico mio”. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare il funerale.