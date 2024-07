Scoperto covo di auto rubate a Palermo, 5 veicoli recuperati

Un’operazione della Polizia di Palermo ha portato al recupero di cinque veicoli rubati, nascosti all’interno di un garage condominiale in via Cimbali, nella zona della Fiera del Mediterraneo.

L’indagine ha preso il via a seguito della denuncia di due turisti, derubati della propria Fiat 500 la sera precedente nella zona dell’Arenella. La svolta è arrivata grazie al fatto che all’interno dell’abitacolo i turisti avevano dimenticato un paio di cuffie Bluetooth. Sfruttando il segnale GPS emesso dal dispositivo, gli investigatori sono riusciti a localizzare l’ultima posizione della vettura, conducendoli direttamente in via Cimbali.

Convinti che i ladri potessero nascondersi nelle vicinanze, gli agenti hanno perlustrato la zona fino a imbattersi in un garage condominiale con l’ingresso socchiuso. Al suo interno, la scoperta: ben cinque vetture, tutte provento di furto. Oltre alla Fiat 500 dei due turisti, sono state ritrovate altre due Fiat 500, una Fiat Punto e una Lancia Y. Tutte le auto presentavano evidenti segni di scasso a serrature e cilindretti. La Scientifica è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso, raccogliendo impronte digitali e altri elementi utili all’indagine. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

L’obiettivo è ora quello di risalire all’identità dei ladri e di eventuali complici che gestiscono questo giro di furti d’auto. Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Nel frattempo, sono state avviate le procedure per restituire le vetture ai legittimi proprietari.