Tragedia a Messina, uomo precipita dal secondo piano e muore

A Messina si è consumata una tragedia in zona nord della città. Un uomo è precipitato dal secondo piano di una palazzina, perdendo la vita nell’impatto con l’asfalto. Inutili i tempestivi soccorsi giunti sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul caso indaga la Squadra Volante della Questura, guidata dal dirigente Mario Venuto. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, ma quella ritenuta più probabile sembra essere un incidente domestico. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima stava effettuando lavori di manutenzione ad un condizionatore installato all’esterno del proprio appartamento, quando probabilmente ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto per oltre 10 metri.

Gli agenti stanno proseguendo le indagini per fare completa chiarezza sull’esatta dinamica della tragedia. Si attendono eventuali testimonianze e riscontri per accertare con precisione le cause del drammatico incidente costato la vita all’uomo.