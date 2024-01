Tenta di nuovo di dare fuoco ad un cane a Palermo, fermato dalla polizia

Ieri un uomo ha legato e dato fuoco al proprio pitbull in piazza Croci a Palermo, per poi tentare di uccidere un altro cane. Oggi lo stesso individuo avrebbe nuovamente provato a dare fuoco ad un cane, ma questa volta è stato fermato dalla polizia.

Secondo quanto riportato durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, l’uomo che ieri è stato denunciato per maltrattamenti, questa mattina avrebbe tentato di replicare il terribile gesto. Stavolta però non è riuscito a fuggire: è stato bloccato dagli agenti di polizia e ora si trova in stato di fermo.

Ieri sera la polizia aveva denunciato l’uomo dopo essere intervenuta in piazza Francesco Crispi, in seguito alla segnalazione di un passante che lo aveva visto mentre dava fuoco ad un cane. All’arrivo degli agenti l’uomo aveva cercato di allontanarsi rapidamente, per poi lasciar cadere una bottiglietta parzialmente bruciata.

L’episodio di stamattina conferma la pericolosità dell’individuo, che fortunatamente questa volta non è riuscito a portare a termine il suo criminale intento.