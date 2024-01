Malore mentre mangia una pizzetta: tragedia in via Libertà

Tragedia in via Libertà a Palermo, dove ieri il 66enne Giuseppe “Peppe” Buscio, originario di Partinico, è morto improvvisamente mentre mangiava una pizzetta offertagli da alcuni commercianti della zona. L’uomo, benvoluto da tutti in paese e soprannominato affettuosamente “Peppe”, si era allontanato in mattinata dalla struttura assistenziale di Borgetto dove era ricoverato, per recarsi con l’autobus a Palermo, come spesso gli capitava di fare.

Non vedendolo rientrare, i familiari e i responsabili della struttura avevano dato l’allarme, temendo che gli fosse accaduto qualcosa. Purtroppo i loro timori si sono rivelati fondati quando, nel primo pomeriggio, Buscio è stato trovato in evidente stato confusionale dagli agenti della polizia municipale proprio in via Libertà. Gli agenti lo hanno fatto sedere e hanno cercato di tranquillizzarlo, assistiti da alcuni negozianti accorsi sul posto. Proprio uno di loro gli ha offerto una pizzetta, che Buscio ha iniziato a divorare voracemente, forse perché affamato.

Improvvisamente, dopo qualche boccone, l’uomo si è sentito male. Non è chiaro se sia stato colpito da un infarto oppure soffocato da un boccone andato di traverso. Nonostante i soccorsi immediati, per il 66enne non c’è stato nulla da fare. La Procura, non ravvisando alcun elemento sospetto, non ha disposto l’autopsia e la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.

La notizia della morte di Buscio ha destato profonda commozione a Partinico, dove l’uomo era una presenza familiare e benvoluta. Solito fare lunghe passeggiate in solitaria per le strade del paese e non solo, negli ultimi anni le sue condizioni di salute si erano aggravate costringendolo al ricovero nella struttura di Borgetto. Ciò non gli aveva però impedito di continuare ad allontanarsi frequentemente, utilizzando i mezzi pubblici, per brevi gite fuori porta. L’ultima, purtroppo, gli è stata fatale.