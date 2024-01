Duplice omicidio a Naro, trovate due donne uccise

Tragedia a Naro, in provincia di Agrigento, dove nelle prime ore di oggi sono state trovate morte due donne, entrambe di origine straniera. Il primo drammatico ritrovamento è avvenuto intorno alle 3 di notte, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di vicolo Avenia per un incendio. Una volta domate le fiamme, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna.

Quasi contemporaneamente, una seconda donna è stata trovata in fin di vita in via Vinci, a poca distanza dall’appartamento in fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Naro e della Compagnia di Licata, che hanno fermato un uomo, anch’egli straniero. La donna presentava evidenti segni di violenza sul corpo ed è deceduta poco dopo.

Le due vittime sarebbero entrambe originarie della Romania e da tempo residenti a Naro. Le autorità non hanno dubbi che i due episodi siano collegati. La Procura della Repubblica di Agrigento ha immediatamente aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda.

Al momento le notizie sono ancora frammentarie e le identità delle vittime non sono state rese note. Si sa solo che i due drammatici ritrovamenti sono avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro, tra le 2 e le 3 del mattino. I cadaveri sono stati rinvenuti nelle rispettive abitazioni, in pieno centro cittadino.

Sul luogo del duplice omicidio sono arrivati il pm di turno e il medico legale, per i primi rilievi. I carabinieri hanno transennato l’area e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Si ipotizza che la donna trovata carbonizzata possa essere stata uccisa e il suo corpo dato alle fiamme, mentre l’altra vittima sarebbe stata aggredita per strada, forse nel tentativo di fuggire.