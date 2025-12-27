Rubano 1.500 euro di spesa in due supermercati: arrestate quattro donne a Villabate

Stavano cercando di uscire da due supermercati del centro con generi alimentari non pagati, per un valore complessivo di circa 1.500 euro. Quattro donne, di età compresa tra i 19 e i 34 anni, tutte con precedenti specifici, sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato dai militari della Compagnia di Misilmeri.

Le indagate sono state colte in flagrante. La merce era stata nascosta tra gli indumenti e nei sacchetti della spesa, nel tentativo di eludere i controlli alle casse.

Decisivo l’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dopo la segnalazione del personale dei punti vendita. L’operazione ha consentito di recuperare l’intera refurtiva e di chiarire le singole responsabilità. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto per tutte e quattro le donne l’obbligo di dimora nel Comune di Villabate, con permanenza notturna presso il proprio domicilio, e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.