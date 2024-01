Tragedia a Ficarazzi: bimbo raccoglie petardo inesploso e gli scoppia in mano

Ha raccolto un petardo inesploso che poi gli è esploso tra le mani, rimanendo gravemente ferito agli arti. Sono stati veri e propri momenti di paura a Ficarazzi per i familiari di un bambino di 10 anni.

Secondo quanto ricostruito, un ragazzino di 10 anni è rimasto ferito dal mortaretto che non era esploso per strada a Ficarazzi in Corso Umberto. Il petardo di lì a poco gli sarebbe esploso in mano. Dopo lo scoppio, il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Di Cristina di Palermo. Non è in pericolo di vita ma ha una brutta ferita alla mano.

Sul luogo dei fatti sono intervenuti anche i carabinieri.