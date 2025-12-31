Prima vittima dei botti: petardo esplode in pieno volto, uomo trasferito d’urgenza a Palermo

Non è ancora scoccata la mezzanotte, ma in Sicilia si conta già il primo ferito grave causato dai botti di fine anno. L’incidente si è verificato nella serata di ieri nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento, dove un uomo è stato investito dalla deflagrazione accidentale di un petardo che gli ha causato profondi traumi al viso.

Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari dell’ospedale San Giovanni di Dio, i medici hanno disposto l’immediato trasferimento del paziente presso il presidio ospedaliero Villa Sofia di Palermo. L’uomo si trova ora ricoverato nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva; sebbene le sue condizioni siano serie a causa delle lesioni riportate, non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.