Palermo, sorpresi a rubare una moto: un arresto e una denuncia

I Carabinieri della Stazione Palermo Mezzo Monreale hanno arrestato un 26enne palermitano e deferito in stato di libertà un minorenne di 17 anni con l’accusa di furto aggravato ai danni del proprietario di una motocicletta di grossa cilindrata.

I fatti risalgono a ieri sera quando, durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno colto sul fatto i due giovani mentre asportavano il mezzo a due ruote regolarmente parcheggiato in piazza Cappuccini.

Prontamente bloccati, il 26enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, mentre per il 17enne la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni procederà a piede libero.

La motocicletta oggetto del furto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Un brillante intervento da parte dei Carabinieri che ha impedito il compiersi del reato. L’arresto del 26enne è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Palermo.